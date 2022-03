Secretaria da Mulher debate 90 anos do voto feminino e violência política contra mulheres

A Secretaria a Mulher da Câmara dos Deputados promove, na próxima terça-feira (29), ciclo de debates denominado “Mais Mulheres na Política”. O primeiro painel trará o tema “90 anos do voto feminino no Brasil” e o segundo tratará do “Combate à violência política contra as mulheres”. Os eventos fazem parte da programação da campanha “Março Mulher”, em alusão ao mês e Dia Internacional da Mulher, comemorado em março.

Para falar sobre o voto feminino, foram convidadas cinco ex-deputadas federais constituintes: Rose de Freitas, hoje senadora pelo MDB-ES; as atuais deputadas federais Benedita da Silva (PT-RJ) e Lídice da Mata (PSB-BA), 2ª procuradora-adjunta da Mulher na Câmara; além de Maria de Lourdes Abadia (DF) e Moema São Thiago (CE).

Já o tema da violência política será discutido pelas seguintes convidadas:

a diretora do Instituto Alziras, Roberta Eugênio;

a coordenadora do Grupo de Trabalho Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero do Ministério Público Eleitoral, Raquel Branquinho;

a secretária Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), Cristiane Britto;

representante do Instituto Marielle Franco; e

representante do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ciclo de debates é uma realização conjunta da Secretaria da Mulher, Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal e Observatório Nacional da Mulher na Política (ONMP), e será realizado das 14h às 17h, no plenário 6, em formato semipresencial. Haverá transmissão pelo portal e-Democracia e também pelo canal da TV Câmara no YouTube.