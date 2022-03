Congresso recebe iluminação verde pelo Dia da Conscientização sobre a Neuromielite Óptica

O prédio do Congresso Nacional fica iluminado na cor verde de domingo (27) até quinta-feira (31) em alusão ao Dia da Conscientização sobre a Neuromielite Óptica (27 de março) e ao Dia Mundial da Optometria (23 de março).

A neuromielite óptica é uma doença rara que causa inflamação no nervo óptico e na medula espinhal, também conhecida como doença de Devic.

A doença provoca redução da visão e dificuldades para andar, dormência nos braços e nas pernas e alterações do controle da urina e do intestino. Ela já foi considerada uma variante de esclerose múltipla, mas hoje é classificada como uma doença à parte.

De causa ainda desconhecida, afeta pessoas de qualquer idade, embora seja mais comum em mulheres de meia idade. Em muitos casos, a pessoa acometida pela enfermidade torna-se incapacitada de realizar atividades simples, provocando problemas de ordem emocional, social e financeira. Apesar de incurável, a neuromielite óptica já dispõe de tratamento para evitar o agravamento das inflamações.

A Câmara analisa proposta (PL 3896/21), já aprovada pelo Senado, que inclui a data de conscientização sobre neuromielite óptica no calendário oficial.

Dia Mundial da Optometria

A data é uma iniciativa global, cujo objetivo é destacar as conquistas sociais e políticas em relação ao papel fundamental da Optometria e dos profissionais optometristas no cuidado com a saúde visual e ocular da população, especialmente por sua atuação na atenção primária.