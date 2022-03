Palmeiras supera Ituano para alcançar semifinal do Paulista

O Palmeiras não teve problemas para superar o Ituano por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (23) no Allianz Parque, em São Paulo, e garantir uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista.

PARTIU PRÓXIMA FASE! ????



Nas últimas 9 temporadas, são 9 classificações para a semifinal do Paulista! Hoje teve mais uma com gols de Raphael Veiga e Rony! SEGUIMOS! ???????? #AvantiPalestra #PALxITU pic.twitter.com/aNPq00VGWa — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 24, 2022

A vitória da equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira começou a ser construída logo no primeiro minuto, quando o juiz marcou pênalti após a bola bater na mão do zagueiro Cleberson. O meio-campista Raphael Veiga cobrou com perfeição para abrir o placar.

O triunfo palmeirense foi confirmado aos 9 minutos da etapa final, quando Marcos Rocha lançou Rony, que bateu rasteiro para marcar, contado com a colaboração do goleiro Pegorari, que falhou no lance.