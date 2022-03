Copa do Nordeste: Náutico vence Botafogo-PB nos pênaltis para avançar

O Náutico avançou para as semifinais da Copa do Nordeste após superar o Botafogo-PB na disputa de pênaltis, nesta quarta-feira (24) no estádio Almeidão.

SUBIU O BALÃO NA PARAÍBA! ???? pic.twitter.com/NGsTUJ7xiq — Náutico (@nauticope) March 24, 2022

O Timbu triunfou por 4 a 3 nas penalidades máximas após um empate por 1 a 1 nos 90 minutos. Com isso garantiu vaga nas semifinais, onde medirá forças com o Fortaleza, que bateu o Atlético-BA nas quartas de final por 5 a 1 na última terça-feira (23).

Com a bola rolando, o Botafogo-PB abriu o placar aos 26 minutos do segundo tempo, quando Leilson aproveitou cruzamento de Gustavo Coutinho para escorar. Porém, aos 42 o Náutico deixou tudo igual em cobrança de falta de Júnior Tavares.

Nas penalidades máximas, Gustavo Coutinho, Leilson e Adilson Bahia marcaram para o Botafogo-PB, enquanto Ratinho e Bruno Ré desperdiçaram suas cobranças. Pelo Timbu, Pedro Vitor, Hereda, Amarildo e Júnior Tavares não falharam, enquanto o goleiro Luis Carlos defendeu a cobrança de Juninho Carpina.

Outra equipe a garantir a vaga para as semifinais em uma disputa de pênaltis foi o Sport, que bateu o CSA por 3 a 1 após um empate sem gols na última terça.