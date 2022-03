Paulista: Bragantino vence Santo André para chegar à semifinal

O Bragantino garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paulista após derrotar o Santo André por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (23) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelas quartas de final da competição.

O triunfo foi alcançado aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Artur soltou uma bomba de esquerda para marcar um belo gol.

Além do Massa Bruta, as semifinais do Paulista já contam com o São Paulo, que goleou o São Bernardo por 4 a 1 na última terça-feira (22).