Comissão de Petrópolis discutirá situação das moradias dos afetados pelas enchentes

A Comissão Temporária de Petrópolis promove, nesta quinta-feira (24), às 10h30, audiência pública para discutir as habitações dos que foram afetados pelas chuvas ocorridas no município. A reunião ocorrerá dias após nova tragédia registrada na região, que sofreu mais uma vez com fortes chuvas, no último domingo (20). A enxurrada deixou pelo menos cinco mortos, três desaparecidos e causou estragos em residências e no comércio. Foi a segunda vez que a cidade da região serrana do Rio de Janeiro sofreu com um forte temporal em pouco mais de um mês.

No dia 15 de fevereiro, as chuvas provocaram deslizamentos e deixaram 233 mortos, no que foi considerada maior tragédia da história de Petrópolis.

Esta será a terceira reunião da comissão, composta por sete titulares e dois suplentes, que terá prazo de 30 dias para apresentar relatório. O colegiado atuará em conjunto com autoridades do município fluminense, do estado e do governo federal para garantir assistência às vítimas e medidas para evitar tragédia semelhante no futuro.

Sobrevoo

Na última quinta-feira (17), os senadores Carlos Portinho (PL-RJ), Romário (PL-RJ), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Eduardo Girão (Podemos-CE), integrantes da comissão, sobrevoaram o município atingido pelas enxurradas, dando início ao plano de trabalho para avaliar as eventuais causas do desastre e propor políticas públicas para evitar esse tipo de tragédia.

Além do sobrevoo e da visita ao 32º Batalhão de Infantaria Motorizada, os senadores foram ver de perto as áreas afetadas pelas enchentes e deslizamentos que destruíram boa parte do município em fevereiro. Depois de andar nas ruas atingidas pela tragédia, os parlamentares se encontraram com o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, na sede do Executivo municipal e com políticos na Câmara dos Vereadores para conversar sobre as demandas do município.

Para a audiência pública desta quinta-feira (24) foram convidados os seguintes participantes:

Rubens Bomtempo - Prefeito de Petrópolis

Allan Nogueira, subsecretário de Habitação do Estado do Rio de Janeiro

Representante de Max Lemos - secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro

Laura Ferminano - Representante da Comissão de Vítimas das enchentes - Teresópolis

Cláudia Renata de Almeida Ramos - Representante da Comissão de Vítimas das enchentes - Petrópolis

Marilene Martins Morelli -Representante da Comissão de Vítimas das enchentes - Areal

Marcela Diniz Branco Rampini -Representante da Comissão de Vítimas das enchentes - São José do Vale do Rio Preto

Representante do Ministério do Desenvolvimento Regional

Representante do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)

Representante do Instituto Estadual do Ambiente (INEA)