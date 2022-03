Instalação da Frente do Desarmamento fica para o dia 29

A senadora Eliziane Gama é a autora do projeto de resolução que deu origem a essa frente - Geraldo Magela/Agência Senado

A instalação da Frente Parlamentar pelo Desarmamento foi adiada para a próxima terça-feira (29), a partir das 19h. A informação é do gabinete da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), responsável pelo projeto de resolução que deu origem a essa frente (PRS 12/2021).

A Frente pelo Desarmamento foi criada no ano passado, para discutir medidas de restrição à posse e ao porte de armas de fogo. A iniciativa foi uma reação dos parlamentares a decretos do presidente Jair Bolsonaro que expandiam permissões para a aquisição de armamentos. O tema encontra resistência no Congresso Nacional.

Para iniciar seus trabalhos, a frente precisa ser oficialmente instalada, com a aprovação de um estatuto e a eleição de uma comissão executiva. Uma vez instalada, ela também poderá receber a adesão de mais parlamentares. Por enquanto, a Frente Parlamentar pelo Desarmamento tem 10 senadores e dois deputados federais como membros.

A instalação estava originalmente marcada para esta terça-feira (22).