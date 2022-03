Brasil tem 3ª pior média do mundo em permanência de técnicos no cargo

Cinco meses e 13 dias é o tempo médio que um técnico de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro permanece no cargo. Essa é uma das constatações de um estudo realizado pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos (Cies), fundação criada em 1995 pela Fifa. O levantamento abarca 90 campeonatos realizados pelo mundo.

Os técnicos só perdem o emprego em menos tempo na Arábia Saudita, que costuma demitir em cinco meses e seis dias, e para Bolívia, onde a média é de cinco meses e 12 dias.

Exclusive coaches' @CIES_Football analysis: almost ???? years' difference in age between ???????? @Ligue1UberEats ???? and ???????? @Bundesliga_DE ???? Data for 1?2?6? leagues worldwide in freshly published Monthly Report ???? ???? https://t.co/QXK5D87WUW pic.twitter.com/N1d2OiCWL3