Jovem Senador promove jogos interativos no YouTube para divulgar a edição 2022

A experiência começou em novembro de 2021, durante a participação do Senado na 67ª Feira do Livro de Porto Alegre - Abelardo Mendes Jr/Livraria do Senado

Para atrair a participação de estudantes e levar a eles conhecimento sobre a Constituição Federal, o papel do Congresso e o trabalho das instituições brasileiras, o Projeto Jovem Senador está promovendo jogos no YouTube com alunos do ensino médio de escolas públicas de todo o país.

No Game Jovem Senador, três estudantes de um mesmo estado respondem a perguntas de múltipla escolha apresentada por um jornalista do Senado. O vencedor de cada edição, feita em média três vezes por semana, recebe um certificado e sua escola ganha como prêmio a Biblioteca da Cidadania, com publicações da Livraria do Senado.

A experiência começou em novembro de 2021, durante a participação do Senado na 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. Na época, o jornalista Tadeu Sposito reuniu estudantes de nove escolas estaduais do Rio Grande do Sul que responderam, ao vivo, a questões sobre o funcionamento do Parlamento brasileiro.

— Foi um jeito divertido que a gente encontrou de aproximar o Parlamento de um público mais jovem, que não necessariamente está ligado no que acontece em Brasília. É uma maneira de trabalhar valores democráticos, de cidadania, porque o conteúdo desse game tem a ver com a Constituição, com a organização do Estado. É uma espécie de "esquenta democrático" — explica.

Para Sposito, o jogo pode estimular a participação de mais estudantes no Jovem Senador.

— É também uma maneira de a gente divulgar o programa, falar do Concurso de Redação do Senado e apresentar a vivência que esses meninos e meninas têm quando participam do Jovem Senador e o quanto isso é transformador — acrescenta.

Em 2022, já houve três encontros. Em Mato Grosso do Sul, o interesse pelo projeto foi tão grande que a organização do JS decidiu realizar duas edições com alunos do estado na mesma semana. Numa das rodadas, os três estudantes acertaram todas as questões. Como não há desempate, os três foram premiados.

As próximas edições do Game Jovem Senador estão programadas para as próximas terça-feira (22) e quarta-feira (23) com alunos da rede pública de Santa Catarina. As lives começam sempre às 15h.