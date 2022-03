Comissão fará audiência pública para celebrar Dia Mundial da Água

Para celebrar o Dia Mundial da Água, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado vai promover uma audiência pública nesta quarta-feira (23), com foco nas questões relacionadas à segurança hídrica e às mudanças climáticas. O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março. A data foi instituída em 1993 pela Organização das Nações Unidas (ONU). O debate vai começar logo depois da reunião deliberativa da CMA, marcada para as 8h30.

O requerimento para a audiência (REQ 8/2022-CMA) foi apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), presidente da comissão. Ele ressalta que, apesar de a água ser um bem essencial à vida, as estratégias de gestão dos recursos hídricos adotadas em muitos países têm provocado sua escassez em diversas localidades, sobretudo aquelas mais suscetíveis a processos de desertificação causados pela mudança do clima.

Convidados

Para a audiência, foram convidados:

Lara Iwanicki, gerente de campanhas da Oceana Brasil;

Valquíria Alves Smith Lima, coordenadora da Articulação do Semiárido (ASA);

Leonardo Boff, teólogo e escritor, membro da Iniciativa Internacional da Carta da Terra;

Antonio Donato Nobre, engenheiro, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A Agência Nacional de Águas (ANA) também deve enviar um representante para o debate.

A audiência será realizada de forma interativa, com a possibilidade de participação popular. Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser enviadas por meio do Portal e-cidadania ou por meio do telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211).