Confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste são definidos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou as datas e horários das quartas de final da Copa do Nordeste. Dois confrontos abrem a nova etapa da competição nesta terça-feira (22), às 21h35 (horário de Brasília). O Fortaleza recebe o Atlético-BA na Arena Castelão, na capital cearense, enquanto o CSA mede forças com o Sport no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Na quarta-feira (23), o Botafogo-PB enfrenta o Náutico no Almeidão, em João Pessoa, às 20h. Por fim, na quinta-feira (24), o CRB visita o Ceará na Arena Castelão, às 19h.

Datas, horários e transmissões definidas! Simbora pra fase final da MAIOR COMPETIÇÃO REGIONAL DO MUNDO! ISSO É LAMPIONS! ???????????? pic.twitter.com/H17v4Zsj8J — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 20, 2022

Os duelos por quartas e semifinais serão decididos em jogo único, na casa da equipe que possuir a melhor campanha. Em caso de empate durante os 90 minutos, haverá disputa de pênaltis.

O ganhador de Fortaleza e Atlético-BA terá como adversário na semifinal quem avançar de Botafogo-PB e Náutico. O outro confronto envolverá os vencedores dos duelos entre Ceará e CRB, e CSA e Sport. A previsão é que os jogos valendo vaga na final ocorram no próximo sábado (26), e que as partidas da decisão sejam realizadas nos dias 29 de março e 2 de abril.

As últimas vagas às quartas foram definidas no sábado (19). O Atlético-BA, estreante na Copa do Nordeste, assegurou a classificação no Grupo A ao empatar sem gols com o Sousa no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas (BA). O Carcará garantiu o quarto lugar da chave, com 11 pontos. A equipe paraibana, que precisava vencer e torcer por outros resultados, ficou pelo caminho, encerrando o Grupo B na sexta posição, com 11 pontos.

Ainda que os baianos tivessem perdido, teriam conquistado um lugar na próxima fase, já que o Sampaio Corrêa foi derrotado pelo Botafogo-PB por 2 a 0 no Castelão, em São Luís, estacionando nos sete pontos, em quinto no Grupo A. Com a vitória, o Belo se classificou na segunda posição do Grupo B, com 15 pontos.

O Náutico garantiu o terceiro lugar do Grupo B, com 14 pontos, ao bater o eliminado Globo por 2 a 0 no Barrettão, em Ceará-Mirim (RN). Pior para o atual campeão Bahia, que superou o Sergipe por 3 a 1 no Batistão, em Aracaju, mas finalizou a chave com 13 pontos, na quinta posição, fora do G4, a um ponto do CRB, quarto colocado. O Gipão, aliás, acabou a fase de grupos com a pior campanha geral, com somente um ponto ganho em oito jogos.

Agora são oito times e cinco estados na briga pela orelhuda em 2022! ???? SERÁ EMOÇÃO ATÉ O FINAL COM A MAIOR COMPETIÇÃO REGIONAL DO MUNDO! pic.twitter.com/0MlHq0m2lm — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 20, 2022

O CRB, que iniciou o fim de semana já classificado, perdeu de 2 a 0 para o Fortaleza na Arena Castelão. O Leão do Pici garantiu a liderança do Grupo A, com 16 pontos, dois à frente do CSA, segundo colocado, que venceu o eliminado Altos por 3 a 0 no Rei Pelé. O terceiro lugar da chave ficou com o Sport, que se despediu da primeira fase com um 3 a 0 sobre o Floresta, na Ilha do Retiro, em Recife. A ponta do Grupo B, por sua vez, foi confirmada pelo Ceará, que derrotou o Campinense por 1 a 0 no Amigão, em Campina Grande.