Prevenção e tratamento da incontinência urinária serão temas de debate na CAS

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) vai promover uma audiência pública na quarta-feira (23), às 10h30, para debater a instituição do dia 14 de março como o Dia Nacional da Incontinência Urinária.

O requerimento para o debate é de autoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Ele informa que a data já é comemorada em vários países como o Dia Mundial da Conscientização sobre Incontinência Urinária. Segundo o senador, que é médico, cerca de 5% da população brasileira sofre com esse incômodo. O distúrbio atinge principalmente as mulheres. De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), cerca de 35% das mulheres com mais de 40 anos e após a menopausa enfrentam com o problema.

Nelsinho Trad registra que, felizmente, há meios de prevenção e de tratamento para o distúrbio. Ele alerta, no entanto, que a desinformação sobre o tema compromete tanto a prevenção – que abrange hábitos saudáveis – como o tratamento, ao qual não se recorre muitas vezes por vergonha ou por desconhecimento de seu potencial de melhoria da qualidade de vida, quando não de cura. O tratamento tanto pode ser cirúrgico como se basear em medicamentos e exercícios fisioterápicos.

Para que a população brasileira tenha mais consciência da incontinência urinária, Nelsinho Trad diz que é “relevante e salutar” instituir um dia, ou mesmo uma semana, para tratar do assunto.

Convidados

Para a audiência, estão convidados o presidente da SBU, Alfredo Felix Canalini, e o presidente da Associação Brasileira de Uroginecologia e Assoalho Pélvico (Uroginap), Luiz Gustavo Oliveira Brito. A presidente da Associação Brasileira pela Continência BC Stuart, Fátima Fani Fitz, e o vice-presidente da mesma associação, Júlio Geminiani, também foram convidados para o encontro. O Ministério da Saúde também deve enviar um representante para o debate.

A audiência será realizada de forma interativa, com a possibilidade de participação popular. Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser enviadas por meio do portal e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211.