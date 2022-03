Senado vai realizar sessão especial para comemorar a Campanha da Fraternidade 2022

O requerimento para a comemoração foi de iniciativa do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) - Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado vai realizar, na sexta-feira (25), uma sessão especial para comemorar a Campanha da Fraternidade 2022. A Campanha acontece todos os anos e é promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), durante a quaresma, com o objetivo de arrecadar fundos para projetos sociais da Igreja Católica.

Cada edição destaca um tema social e, neste ano, é “Fraternidade e Educação”. A sessão está prevista para começar às 10h e será realizada de forma remota.

O requerimento para a comemoração (RQS 149/2022) é de iniciativa do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e foi aprovado em Plenário no início do mês.

Izalci disse ser a terceira vez que a Campanha da Fraternidade coloca a educação no centro do seu programa. A motivação é o Pacto Educativo Global, convocado em 2020 pelo Papa Francisco.

“Nos dizeres das autoridades que promovem a campanha, a versão de 2022 deve nos lembrar que ‘educar não é um ato isolado. É um encontro no qual todos são educadores e educandos. É tarefa da própria pessoa, da família, da escola, da igreja e de toda a sociedade’”, afirma o parlamentar na justificativa do requerimento.

Por Ana Paula Marques, sob supervisão de Patrícia Oliveira