Comissão Temporária de Petrópolis discute medidas de proteção a encostas

A Comissão Temporária de Petrópolis faz nesta segunda-feira (21), a partir das 10h, sua primeira audiência pública com convidados. A intenção, segundo os parlamentares, é discutir com representantes do setor público medidas de prevenção de acidentes, proteção de encostas e estudos geológicos.

O colegiado, criado após as fortes chuvas de fevereiro que arrasaram a cidade serrana, atuará em conjunto com autoridades do município fluminense, do estado e do governo federal para garantir assistência às vítimas e medidas para evitar tragédia semelhante no futuro.

Para a audiência pública foram convidados o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alexandre Lucas Alves; o secretário de Defesa Civil do Rio de Janeiro, Leandro Sampaio Monteiro; o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias do Município de Petrópolis, Gil Correia Kempers Vieira; o diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Wagner Granja Victer; o secretário de Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha; e o secretário de Meio Ambiente de Petrópolis, Carlos Alberto Muniz. Também foram chamados representantes da Agência Nacional de Mineração (ANM).

A audiência desta segunda-feira segue o planejamento de trabalho estabelecido pelo relator da comissão, o senador Carlos Portinho (PL-RJ). Na semana passada, os parlamentares fizeram um sobrevoo na cidade.

A comissão, composta por 7 titulares e 2 suplentes, terá prazo de 30 dias para apresentar relatório. Os senadores Romário (PL-RJ) e Eduardo Girão (Podemos-CE) foram eleitos presidente e vice-presidente do colegiado, respectivamente.