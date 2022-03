Comissão externa sobre tragédia de Petrópolis sobrevoou o município nessa quinta-feira

Nesta quinta-feira (17), os senadores Carlos Portinho (PL-RJ), Romário (PL-RJ), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Eduardo Girão (Podemos-CE), que fazem parte da Comissão Externa sobre Petrópolis, sobrevoaram o município atingido pelas enxurradas no mês passado, dando início ao plano de trabalho para avaliar as eventuais causas do desastre e propor políticas públicas para evitar esse tipo de tragédia.

Além do sobrevoo e da visita ao 32º Batalhão de Infantaria Motorizada, os senadores foram ver de perto as áreas afetadas pelas enchentes e deslizamentos que destruíram boa parte do município em fevereiro.

Depois de andarem nas ruas atingidas pela tragédia, os parlamentares se encontraram com o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, na sede do Executivo municipal.

Na ocasião, Portinho disse que a prioridade da comissão no momento é a prevenção de novos desastres.

— Sabemos que as prefeituras têm muitos deveres, muitas necessidades e um orçamento que não vai conseguir frente às despesas. Então essa união entre o federal, o estadual e o municipal pode trazer soluções, propostas para a prevenção de novas tragédias e soluções também para a questão habitacional de Petrópolis — afirmou.

Portinho também lembrou que está na pauta da comissão a saúde mental da população afetada pelas chuvas.

— É um tema que passa despercebido, essa tragédia é um choque para aqueles que acompanharam de fora, imagina para aqueles que viveram isso de perto — acrescentou.

Em seguida, os senadores foram à Câmara dos Vereadores para conversar sobre as demandas do município. No retorno dos parlamentares à capital, está prevista uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no Palácio Guanabara.

Em suas redes sociais, Romário disse não estar presidindo a comissão somente como senador, mas também como ser humano.

“Fiquei imensamente sensibilizado com a tragédia que ocorreu e tenho certeza que, juntos, iremos acompanhar e cobrar que melhorias sejam feitas, que a situação das famílias de Petrópolis se resolva da melhor forma e, principalmente, fazer o máximo possível para que outra tragédia não ocorra”, registrou.

A próxima pauta da comissão será a reunião semipresencial, marcada para a próxima segunda-feira (21), para debater sobre a prevenção, proteção de encostas e estudo geológico da região.

A reunião está prevista para começar às 10h e tem entre os convidados Alexandre Lucas Alves, Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional; Leandro Sampaio Monteiro, Secretário de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro e Carlos Alberto Muniz, Secretário de Meio Ambiente do Município de Petrópolis.

Por Ana Paula Marques, sob supervisão de Patrícia Oliveira.