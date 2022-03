Indústrias operam com 68% de sua capacidade em fevereiro, diz CNI

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) das indústrias fechou em 68% em fevereiro, na comparação com janeiro, informou hoje (17) a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo a entidade, o percentual é inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, mas se mantém no valor da média para os meses de fevereiro e próximo ao patamar pré-pandemia.

"A UCI é inferior ao registrado no mesmo mês do ano passando, mas naquele período a indústria vinha de alguns meses de atividade excepcionalmente alta, por conta da recuperação após os meses de paralisação gerados pela pandemia", disse a CNI.

As informações fazem parte do boletim Sondagem Industrial, que também traz informações a respeito da evolução da produção, evolução do número de empregos, dos estoques, entre outros indicadores.

Os índices avaliados pela CNI apresentam variação de 0 a 10. Valores acima de 50 indicam aumento do emprego, estoque acima do planejado ou utilização da capacidade instalada acima do usual. Valores abaixo de 50, indicam que o nível de atividade está abaixo do usual.

Segundo a entidade, em fevereiro, o índice de evolução da produção ficou em 47,9 pontos, resultado que está abaixo da linha divisória de 50 pontos, que separa a queda e o crescimento da produção. Este é o terceiro mês consecutivo de queda.

"Mesmo assim, o indicador subiu 4,8 pontos em relação a janeiro, em uma mostra de queda foi menos intensa e menos disseminada", disse a CNI.

O boletim aponta ainda que o emprego industrial também segue em queda pelo terceiro mês consecutivo. Em fevereiro, a o indicador relativo à evolução do número de empregos ficou em 49,2 pontos, um pouco melhor do que o registrado em janeiro, quando fechou em 48,8 pontos.

"Ressalte-se, contudo, que o índice vem se aproximando da linha divisória de 50 pontos, o que revela que a queda no emprego está se tornando menor e menos disseminada entre as empresas", disse a entidade.

Os estoques aumentaram em fevereiro de 2022 e permanecem pouco acima do nível planejado. O índice de evolução do nível de estoques registrou 50,5 pontos em fevereiro. Esse valor ficou próximo à linha divisória de 50 pontos, indicando que houve alta moderada dos estoques entre janeiro e fevereiro de 2022. O indicador do nível de estoque efetivo em relação ao planejado registrou 50,4 pontos em fevereiro de 2022, o que, segundo a confederação, mostra que o nível de estoque efetivo permanece próximo no nível planejado pelas empresas.

"Os estoques vêm em tendência de estabilidade e em fevereiro registraram pequeno aumento, com resultado pouco acima do planejado pelas empresas", disse a CNI.

Para a pesquisa foram entrevistadas 1.870 empresas, sendo 753 pequeno porte, 659 médio porte e 458 de grande porte, durante o período de 3 a 11 de março.