Girão critica falta de coragem do governo do Ceará para combater crime organizado

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) destacou a violência no Ceará e criticou a presença do crime organizado no estado - Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (16), a violência no Ceará e criticou a presença do crime organizado no estado. Segundo o senador, mais de 500 pessoas foram expulsas de casa por facções criminosas. nos últimos nove meses, na capital. Para ele, o governo estadual não tem coragem de enfrentar os criminosos.,

— Hoje nós tivemos 15 famílias expulsas do bairro Jardim Jatobá, em Fortaleza, por facções, pelo crime organizado. Você sabe o que é que significa 15 famílias sendo despejadas por um poder paralelo? Você tem noção do que é isso? Isso não está acontecendo só em Fortaleza não. Isso está acontecendo em vários municípios do interior.

Girão ressaltou que a cidade de Caucaia (CE) é uma das mais atingidas pela violência no estado e uma das maiores do mundo em índice de violência. O senador acredita que a razão do problema está na falta de investimento em inteligência e outras áreas.

— A gente vê uma inversão completa de prioridades. O governador gastando R$35 milhões para fazer estacionamento no Palácio onde ele trabalha, investindo R$1,2 bilhão em propaganda e publicidade para dar a ideia de que está tudo sob controle, mas no mundo real é completamente diferente. No mundo real, são as pessoas cada vez mais aterrorizadas e as forças policiais tentando proteger a sociedade, mas não tem apoio — criticou.