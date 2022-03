Chico Rodrigues pede que o Brasil retome relações diplomáticas com a Venezuela

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) disse, em pronunciamento nesta quarta-feira (16), que é importante que o governo brasileiro restabeleça as relações diplomáticas com a Venezuela, rompidas no início de 2020, em momento de tensões políticas entre os dois países, além de outros fatores, como as graves sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos àquele país.

Para o senador, a retomada das relações bilaterais é economicamente muito importante para a Região Norte, principalmente para Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Ressaltou que, mesmo com a pandemia da covid-19 e as relações estremecidas, “cerca de três mil caminhões carregados de produtos, principalmente de alimentos”, passaram por Pacaraima (RR) com destino à Venezuela, gerando empregos e renda para o Brasil.

— Nosso comércio externo com esse país é fonte importante de renda e emprego para o nosso povo. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que há uma correlação direta entre as relações diplomáticas entre os dois países e o fluxo do comércio bilateral, que chegou a quase US$ 6 bilhões no auge dessas relações, sempre superavitárias para o Brasil, considerando-se que, nos últimos anos, os rendimentos têm ficado abaixo de um bilhão de dólares, ainda assim por conta de bens exportados pelo Amazonas e por Roraima — afirmou.