Caixa libera saque do FGTS para afetados pelas chuvas em Uruçuca 

A Caixa informou que os trabalhadores que moram em Uruçuca (BA) podem sacar, a partir de amanhã (17), parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A liberação foi feita em função da situação de calamidade provocada pelas fortes chuvas na cidade.

De acordo com o banco, os moradores de áreas afetadas podem solicitar o benefício, por meio do Aplicativo FGTS, até o dia 28 de março.

O trabalhador afetado precisa ter saldo positivo na conta do FGTS e não ter sacado valores pelo mesmo motivo de calamidade no período inferior a 12 meses. O valor máximo para saque é de R$ 6.220.

No aplicativo, o interessado deve entrar na opção Meus Saques. Em seguida, será possível indicar uma conta da Caixa ou poupança digital para receber os valores. Não é preciso comparecer presencialmente a uma agência.

Segundo o banco, trabalhadores de 73 municípios da Bahia, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo foram habilitados para saques do FGTS em função do estado de calamidade provocado pelas chuvas.