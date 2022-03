Senado vai homenagear os 120 anos de fundação da Opas

O Senado vai promover uma sessão especial de homenagem para comemorar os 120 anos de fundação da Organização Panamericana da Saúde (Opas). O requerimento para a homenagem (RQS 192/2022), de iniciativa do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), foi aprovado na sessão do Plenário desta quarta-feira (16).

De acordo com o requerimento, a Opas foi constituída em 22 de dezembro de 1902, como uma das primeiras instituições intergovernamentais de cooperação internacional do mundo. A Opas é a agência especializada em saúde do Sistema Interamericano e atua como um escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as américas.

Nos últimos dois anos, a Opas tem trabalhado com países das Américas apoiando as respostas à pandemia de covid-19, fornecendo testes e vacinas, capacitando profissionais de laboratório e de saúde e coletando e analisando dados para uma melhor tomada de decisão e ação. A data da homenagem ainda será marcada.

Ufologia e cultura de paz

Na mesma sessão, foi aprovada a realização de uma sessão especial para comemorar os 75 anos do Dia Mundial da Ufologia (RQS 193/2022). A comemoração foi criada como referência ao dia 24 de junho de 1947 — data em que houve o registro de muitas observações de objetos voadores não identificados (OVNIs) em vários países, incluindo o Brasil. O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) é o autor do requerimento para a sessão especial.

Girão também é o autor do requerimento para uma sessão de debates (RQS 194/2022), com foco no papel do Brasil na mediação dos conflitos e na promoção da cultura de paz. As sessões ainda não têm datas definidas.