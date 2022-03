Zenaide pede contratação de médicos peritos terceirizados pelo INSS

A senadora Zenaide Maia (Pros-RN) pediu a contratação de peritos médicos terceirizados para resolver o problema da carência crônica desses profissionais nas agências do INSS, provocando um verdadeiro drama para os idosos, doentes e pessoas com deficiência.

Apoiando a proposta do senador Confúcio Moura (MDB-RO), Zenaide argumentou, em pronunciamento nesta quarta-feira (16), que essa terceirização dos peritos é não apenas legal quanto necessária, pois quando as pessoas adoecem e vão procurar a Previdência, ficam esperando por meses, sem nenhum salário.

A senadora disse que o povo brasileiro está sofrendo demais, com o desemprego, a fome, a inflação desenfreada e os preços do combustível e do gás de cozinha.

— Vamos ter um olhar diferenciado. Os mais carentes e vulneráveis deste país estão à deriva e a gente tem que fazer algo por esse pessoal — afirmou.

Zenaide manifestou sua satisfação por ter dado parecer favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto (PLS 75/2012) da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), que garante, na Lei de Execução Penal, o direito da mulher presa, gestante ou puérpera receber tratamento humanitário antes e durante o trabalho de parto e no período de puerpério, bem como de ter assistência integral à sua saúde e à do seu recém-nascido. O substitutivo foi aprovado pelo Plenário do Senado e vai à sanção.