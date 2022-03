Confúcio quer soluções para a escassez de médicos peritos no INSS

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) pediu, em pronunciamento nesta quarta-feira (16), soluções para a escassez de médicos peritos na superintendência do INSS no seu estado e em outras partes do Brasil. Ele apontou a contradição entre a existência de ótimas instalações da Previdência Social em diversos municípios rondonienses, mas muitas vezes sem nenhum médico perito, o que provoca grandes transtornos à população.

— Podemos ver a dificuldade dos aposentados, a dificuldade dos doentes e dos traumatizados que dependem do auxílio-doença, liberado mediante perícia. Isso tem se agravado bastante — disse.

Confúcio disse que conversou com o presidente do INSS e que ele está aflito e precisando do apoio do Congresso Nacional e do Ministério da Economia para autorizar um concurso para mais ou menos 3 mil novos peritos. No entanto, apontou o senador, em período eleitoral, até correrem os trâmites de um concurso público, a posse de um perito deve demorar entre dois e três anos ou até mais.

Para o parlamentar, diante dessa situação, a alternativa é que as perícias sejam feitas de forma virtual nas regiões mais distantes. Ele acrescentou que até em São Paulo tem cidades onde não há peritos ou são escassos. Outra solução proposta por Confúcio é a contratação de médicos peritos terceirizados, enquanto não é realizado o concurso. Nesse sentido, lembrou que a Justiça já credencia peritos de várias áreas específicas para fazer laudos e esclarecer processos judiciai