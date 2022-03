Kajuru registra falecimento do professor Mulatinho, assessor do seu gabinete

O senador Jorge Kajuru (Podemos) apresentou votos de pesar pelo falecimento do seu assessor - Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Jorge Kajuru (Podemos) apresentou votos de pesar pelo falecimento do professor Heldo Vítor Mulatinho, aos 78 anos, ocorrido na última semana.

Kajuru, ao lamentar o falecimento, em pronunciamento nesta quarta-feira (16), ressaltou que Mulatinho exerceu vários cargos públicos. Era, atualmente, seu assessor parlamentar e braço direito. Mais que isso, disse ter sido ele, por 20 anos, quem cuidava de todo processo na elaboração de projetos e trabalhos no Senado, onde era admirado por todos os que com ele conviveram.

— O professor Mulatinho deixa a todos nós, do Gabinete 16, e a todos que o conheceram e com ele trabalharam, um poema de Neruda que diz: “A vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar nem pela alegria, nem pela tristeza. Mas deixo firmado aqui que meti a colher até o cotovelo numa adversidade que não era minha, no padecimento dos outros. ” Por existir gente como o professor Mulatinho é que eu ainda acredito na raça humana.