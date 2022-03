Aprovada homenagem ao fotojornalista Orlando Brito

Os senadores aprovaram projeto de decreto legislativo (PRS 4/2022) para denominar como "Repórter Fotográfico Orlando Brito” a tribuna de imprensa situada no Plenário do Senado Federal. A matéria vai à promulgação.

O projeto é de autoria do senador José Serra (PSDB-SP) e foi relatado pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

— Certamente não se pode negar o mérito da iniciativa de homenagear o repórter fotográfico Orlando Brito. Ao longo de cinco décadas, Orlando Brito se transformou no mais importante repórter fotográfico de um Brasil que acabara de mergulhar no governo militar. Pelas lentes de Brito é possível contar a trajetória do país. Nesse sentido, é, sem dúvida, pertinente, justa e meritória a iniciativa ora proposta — disse Tasso.

Falecido na sexta-feira (11) aos 72 anos, o repórter fotográfico Orlando Brito nasceu em Minas Gerais e chegou a Brasília em 1957, ainda criança. É considerado um dos melhores fotógrafos de política do país, tendo feito trabalhos também nos temas da economia, questões sociais, indígenas, esportes e outros. Também cobriu Jogos Olímpicos e Copas do Mundo.

Orlando Brito trabalhou em diversos veículos, como O Globo, Veja e Jornal do Brasil. Foi autor de vários livros com suas fotos. Em 1979, foi agraciado com o prêmio World Press Photo do Museu Van Gogh, de Amsterdã, na Holanda. Suas fotos estão em muitos museus do Brasil e do mundo.

“Sem dúvida alguma, foi o repórter fotográfico mais importante da história do Congresso Nacional. Durante sua carreira, registrou presidentes, políticos e personalidades do poder. Trabalhou nos veículos mais importantes do Brasil (O Globo, Veja, Jornal do Brasil). Suas fotos são verdadeiros registros históricos da política Nacional”, afirma Serra na justificativa do projeto.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou o falecimento do profissional que há muitos anos frequentava o Senado para capturar instantâneos dos senadores.

?"Perdemos Orlando Brito, um dos ícones e referência do fotojornalismo brasileiro. Mineiro de Janaúba, Brito trabalhou em algumas das mais prestigiadas redações do país e colecionou prêmios nacionais e internacionais durante a sua brilhante carreira. Profissional com olhar único, registrou por décadas presidentes e personalidades da vida política do país. Externo meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas de trabalho e admiradores do profissional”, declarou Pacheco.