Inscrições para o Jovem Senador vão até 25 de março

Estudantes no Plenário do Senado durante o Jovem Senador 2019

Os estudantes que quiserem concorrer a uma vaga no Jovem Senador 2022 têm os próximos dias para apresentar suas redações (o tema deste ano é 200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã). No dia 25 de março se encerra o prazo para que as escolas encaminhem os textos selecionados por elas para as secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal. Por isso, o coordenador do programa Jovem Senador em Brasília, Francisco Biondo, recomenda que os estudantes não deixem para fazer os textos no último dia.

— Cada escola tem autonomia para organizar a seleção das redações que vão representás-la no concurso, mas é importante levar em consideração o tempo necessário para que a redação selecionada seja encaminhada dentro do prazo correto — ressalta ele.

Durante a segunda etapa do concurso, as secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal farão outra seleção entre essas redações até o dia 13 abril.

Na terceira fase, uma comissão formada pelo Senado fará uma nova seleção. Os vencedores se tornam os jovens senadores ou senadoras que participarão da Semana de Vivência Legislativa no mês de junho. Confira o cronograma desse processo de seleção.

O programa

Realizado anualmente, o Jovem Senador dá a estudantes de escolas públicas de todo o país a oportunidade de conhecer o Senado para conhecer o processo legislativo. Eles podem apresentar projetos que, se aprovados pelo Congresso Nacional, podem virar leis.

Os participantes devem ter no máximo 21 anos e estar matriculados no ensino médio, em tempo parcial ou integral, nas modalidades regular, profissional técnico integrado, especial, indígena ou educação de jovens e adultos (EJA). Estudantes de escolas militares e escolas técnicas podem participar, desde que essas escolas façam parte da rede de ensino das secretarias estaduais de educação.

A ficha de inscrição e a folha de redação estão disponíveis na página do Jovem Senador 2022.