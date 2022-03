Kátia Abreu e Eliziane Gama vão integrar Comissão de Transparência nas Eleições

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, anunciou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (16), a indicação das senadoras Kátia Abreu (PP-TO) e Eliziane Gama (Cidadania-MA) para a Comissão de Transparência nas Eleições (CTE). Esse colegiado foi criado no ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Com a certeza do trabalho que desempenharão e para valorizar ainda mais a representatividade feminina, indiquei as senadoras Eliziane Gama e Kátia Abreu como representantes do Congresso e do Senado nas vagas destinadas a este parlamento na Comissão de Transparência das Eleições", informou Pacheco no Twitter.

A Comissão de Transparência das Eleições

Cabe ao Parlamento indicar três representantes à Comissão de Transparência das Eleições (CTE), que foi criada em 2021 com o objetivo de ampliar a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições. Antes do anúncio desta quarta-feira, apenas um parlamentar fez parte do colegiado: o ex-senador Antonio Anastasia, que neste ano assumiu o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Com a indicação de Kátia Abreu e Eliziane Gama, caberá ainda a Pacheco indicar um deputado federal à comissão.

— A CTE tem uma missão muito importante: conferir a maior clareza possível em relação ao processo eleitoral, garantindo o mais fundamental numa democracia, que é a eleição hígida, impassível de críticas e com absoluta segurança — afirmou Pacheco na sexta-feira (11), durante encontro com o presidente do TSE, ministro Edson Fachin.