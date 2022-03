Documentário da TV Senado é selecionado para festival de cinema em Dubai

O documentário A Menina de Sessenta, produzido pela TV Senado em 2020, é o único filme brasileiro a participar do festival Urban Visions: Architecture and the Future of Cities, que acontece na Expo Dubai 2020. São 35 produções de países como Estados Unidos, China, França , Suécia, Emirados Árabes Unidos, Chile e Inglaterra, entre outros. O festival discute o tema “a arquitetura e o futuro das cidades”.

A Menina de Sessenta fala da construção de Brasília e dos rumos que o plano original — ricos e pobres vivendo num mesmo espaço — tomou. O documentário é dirigido por Jimi Figueiredo e produzido por Isabela Siqueira, Ricardo Movits e Diana Svintiskas.

A exposição

Adiada por causa da crise da covid-19, a Expo 2020 promete ser o maior evento já feito no Oriente Médio. A exposição reúne inovações em tecnologia, indústria e ideias.

Com um custo de US$ 7 bilhões, a feira reúne pavilhões de 190 países, incluindo o Brasil, e deve atrair cerca de 25 milhões de visitantes ao longo do evento, que foi aberto em setembro do ano passado e vai até o fim deste mês.

Cada país tem sua agenda própria de divulgação de avanços tecnológicos e processos inovadores desenvolvidos em seus territórios.

Assista ao documentário A Menina de Sessenta