Esperidião pede análise de projeto que isenta equipamentos fotográficos de impostos

Em pronunciamento no Plenário, nesta terça-feira (15), o senador Esperidião Amin (PP-SC) reforçou pedido para que seja colocado em votação projeto (PL 141/2015) sob sua relatoria que prevê a isenção de impostos para fotógrafos que utilizam equipamentos profissionais no valor de até R$ 50 mil.

Durante a sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestou homenagem ao fotojornalista Olando Brito, que morreu na sexta-feira (11). Esperidião aproveitou a lembrança para enfatizar a importância do trabalho desses profissionais e da aquisição de seus equipamentos.

— Vejam bem. Hoje nós todos fotografamos com o celular, mas são fotografias de amador. (...) E, ao homenagearmos ou deliberarmos aqui por colocar em votação essa homenagem ao fotógrafo Orlando Brito, eu acho que nós também homenagearemos o fotógrafo, que é uma forma de arte, sem dúvida — é diferente de fazer fotos com o celular, com a frequência que nós fazemos. Eu acho que seria oportuno. Então, é o pedido que eu lhe faço — disse.

Impeachment

Esperidião também destacou que considera cabível a tramitação, neste momento, do projeto (PRS) 11/2019 do senador Lasier Martins (Podemos-RS), que prevê prazo de 15 dias para que o presidente do Senado decida sobre requerimentos para a abertura de processos de impeachment.

— Tem que haver um equilíbrio que permita que o poder seja do colegiado. E acho que o projeto de resolução do senador Lasier Martins vem ao encontro disso, razão por que a sua tramitação é muito importante neste momento — falou.