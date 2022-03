Soraya registra desarticulação de organização criminosa de tráfico internacional de armas

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) enfatizou a atuação de todas as polícias e de todos os órgãos de segurança pública em todo o país no combate ao crime organizado. Em pronunciamento, nesta terça-feira (15), destacou a Operação Florida Heat, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal (MPF), ocorrida em Mato Grosso do Sul, para desarticular uma organização criminosa que agia no tráfico internacional de armas dos Estados Unidos para o Brasil.

Soraya informou que a operação, deflagrada hoje, contou com aproximadamente 50 policiais federais, membros do Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPF, além de agentes americanos. Durante a ação policial, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão na capital do Rio de Janeiro, em Campo Grande (MS), e também em Miami, nos Estados Unidos. O trabalho conjunto teve o apoio da Agência de Investigação de Segurança Interna da Embaixada dos Estados Unidos.

— As investigações desvendaram a existência de um grupo responsável pela aquisição de armas de fogo, de peças, acessórios e munições nos Estados Unidos para posterior envio ao Brasil. Destaco, aqui, que tal operação e o trabalho da Polícia Federal são muito importantes e têm sido muito bem executados, porque temos um grave problema de segurança lá no Mato Grosso do Sul, que, como consequência, provoca problemas no resto do país, que é o tráfico internacional de drogas e armas, que entram em grande número pelas fronteiras do nosso estado — afirmou.