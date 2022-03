Projeto de Confúcio facilita uso de carcaças de automóveis para fins industriais

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) anunciou, em pronunciamento nesta terça-feira (15), a apresentação de um projeto de lei intitulado de logística reversa para facilitar a utilização de carcaças de automóveis para finalidades industriais e de reaproveitamento. Segundo ele, a primeira ideia é de preservação ambiental, manter a sustentabilidade do meio ambiente, ao ter comprovado a enorme quantidade de restos de veículos abandonados nas ruas, pátios do Detran ou locais particulares.

— Essa quantidade de lixo metálico e derivados, jogados nos mananciais, contamina tudo, assim como também os lixos jogados nas ruas, nas avenidas, nas próprias residências — afirmou.

Confúcio disse que, com a falta de uma legislação específica, o país está perdendo milhões de reais, além de não reaproveitar adequadamente esses materiais. Acrescentou que sua proposta terá benefícios econômicos e é ambientalmente sustentável. Destacou que, assim, ocorrerá com as carcaças de automóveis, o mesmo que já acontece com o lixo orgânico, as latinhas, o papelão, plásticos e outros materiais, que são amplamente reaproveitados.

O senador disse que o projeto merece uma atenção especial e uma tramitação rápida pelas comissões e pelo Plenário, para depois ser remetido à Câmara dos Deputados, “onde a gente observa um estoque de propostas ambientais paralisadas, até serem engavetadas por decurso de prazo”. Ele reiterou que é fundamental valorizar os projetos ambientais economicamente viáveis e sustentáveis.