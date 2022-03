Senado aprova criação da Medalha Inovação no Campo

O Senado aprovou nesta terça-feira (15) o projeto de resolução (PRS) 67/2019, que institui a Medalha Inovação no Campo. A comenda premia projetos tecnológicos e inovadores que visem o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. A matéria vai à promulgação.

A proposta do senador Jayme Campos (DEM-MT) prevê a concessão anual da medalha pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) a até três iniciativas. Elas serão escolhidas pelo colegiado em reunião especialmente convocada para essa finalidade.

A indicação de projetos para participação no concurso poderá ser feita por qualquer senador ou senadora. A avaliação das indicações fica sob a responsabilidade de um conselho composto de cinco senadores membros da CRA e de representantes da sociedade civil.

O relatório da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) foi pela aprovação do projeto com apenas uma emenda de redação. A relatora destacou que inovações tecnológicas na agricultura desempenham um papel importante na sociedade.

— 67% das propriedades agrícolas brasileiras já adotaram algum tipo de inovação tecnológica. Elas proporcionam aumento da produtividade, redução do consumo de água, fertilizantes e pesticidas, o que, além de proporcionar aumento do lucro, reduz o valor do produto e diminui o impacto ambiental, com menor escoamento de produtos químicos nos lençóis freáticos, tornando o negócio mais sustentável — disse Soraya.

Na justificativa do projeto, Jayme Campos afirma que inúmeros projetos de inovação tecnológica buscam soluções para os problemas do campo. “É fundamental reconhecer o Brasil moderno e empreendedor presente no campo. Entendemos ser justo o reconhecimento de iniciativas que tornem o ramo do agronegócio mais produtivo e sustentável, possibilitando-o participar do avanço tecnológico experimentado por diversos outros setores da economia”, argumentou.