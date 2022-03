Girão espera agilidade na concessão de licenciamento para mina de fostato no Ceará

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) manifestou, em pronunciamento nesta terça-feira (15), esperança de que o Ibama não demore a conceder o licenciamento ambiental para a exploração da mina de Itataia, no Ceará, localizada entre os municípios de Santa Quitéria e Itatira, rica em urânio e fosfato.

Segundo ele, essa é mais uma alternativa que o Brasil dispõe para ter acesso à matéria-prima necessária para a produção de fertilizantes.

— Claro que respeitando a legislação do meio ambiente, mas (é) algo que a gente não pode ficar mais protelando, com a necessidade do Brasil nesse quesito. São mais de 2.800 empregos gerados imediatamente no estado do Ceará. Então é algo assim, que a gente não pode, nesse momento que a gente vive, inclusive o desemprego que tá atingindo muito o cidadão brasileiro — disse.

Eduardo Girão lembrou que 80% do potássio, fósforo e nitrogênio necessários à produção de fertilizantes no Brasil são importados. E como a Rússia, um dos grandes fornecedores do país, está em guerra com a Ucrânia, a aquisição dessa matéria-prima no mercado internacional ficou comprometida, lamentou.

— O agronegócio representa atualmente 30% do produto interno bruto brasileiro, que é de R$1,6 trilhão. Nosso país, pela sua extensão territorial continental, pela abundância de água, clima favorável, tem vocação natural para se tornar o maior celeiro produtor de alimentos do mundo, cada vez mais. Agora, sem fertilizantes, nada funciona — alertou.