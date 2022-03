Rodrigo Pacheco lamenta morte do fotojornalista Orlando Brito

No início da sessão deliberativa desta terça-feira (15), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou o falecimento do fotojornalista Orlando Brito, ocorrido na última sexta-feira (11).

Segundo ele, Brito era um profissional 'autodidata' e, sempre atuando em Brasília, passou por diversos veículos de imprensa, como Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e Caras.

Rodrigo Pacheco destacou ainda que o fotojornalista foi o primeiro brasileiro a receber o World Press Photo Prize, concedido pelo Museu Van Gogh, nos Países Baixos, em 1979.

— Orlando Brito foi não só testemunha direta de fatos relevantes da história política brasileira, como os eternizou, fazendo registro fotográfico desses fatos históricos, bem como das figuras públicas que participaram da construção da nossa jovem democracia. Orlando Brito deixa a filha Carolina e dois netos - Téo e Tomaz - a quem, em nome do Senado Federal, transmito os mais sinceros votos de pesar — disse.