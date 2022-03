Audiência da CDH para ouvir ministro da Saúde é adiada

Foi cancelada a reunião da Comissão de Direitos Humanos (CDH) marcada para esta quarta-feira (16), às 14h. A audiência seria para ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Uma nova data ainda será marcada.

A convocação de Queiroga atende a um requerimento apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O senador quer explicações sobre uma nota técnica, elaborada pelo ministério, que não aprovou as Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid-19, recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

Randolfe também pede esclarecimento ao ministro da Saúde sobre a afirmação de que as vacinas tinham menos eficácia que a hidroxicloroquina no tratamento da covid-19, contrariando evidências científicas.