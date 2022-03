Senado revoga obrigatoriedade do uso de máscaras em suas dependências

Considerando o decreto nº 43.072, de 10 de março, do GDF, o uso de máscaras nas dependências do Senado Federal não é mais obrigatório - Pedro França/Agência Senado

O uso de máscaras não será mais obrigatório nas dependências do Senado. A mudança está em um Ato, assinado nesta segunda-feira (14), pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A medida segue a decisão do governo do Distrito Federal, que, na última semana, anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, mesmo em locais fechados.

O ato desta segunda-feira (APR 5/2022) revoga a obrigatoriedade do uso de máscaras prevista em ato anterior (APR 6/2020), publicado em maio de 2020. A obrigatoriedade de medição de temperatura em todos os acessos do Senado, também prevista no ato de 2020, continua valendo.

No Distrito Federal, a obrigatoriedade do uso de mascaras em lugares fechados vinha sendo adotada desde 2020. O uso em locais abertos chegou a ser liberado em 2021, mas, em janeiro de 2020, a decisão foi revista devido à alta no número de casos. Ao liberar o uso de mascaras, no dia 10 de março, o Governo do Distrito Federal destacou a redução no número de casos de covid-19 e o avanço da vacinação.