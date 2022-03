Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos amplia centro cirúrgico e recebe equipamentos do Governo do Estado

O Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos passa a contar com a ampliação de um moderno centro cirúrgico, preparado para atender a população de Laguna e região. Com as melhorias, a unidade passa de 60 para, em média, 260 cirurgias/mês e aumenta o número de especialidades médicas. O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, participou do ato de abertura oficial do novo espaço na manhã desta sexta-feira, 11, e entregou equipamentos e materiais permanentes no valor de R$ 1,5 milhão.

O secretário informou que além desse investimento, o hospital de Laguna receberá nos próximos meses cerca de R$ 11 milhões. O valor será aplicado no pagamento dos leitos de UTI Covid de janeiro e fevereiro, no custeio de manutenção da UTI geral, entre outros serviços da unidade e cirurgias eletivas.

“Oferecer os melhores serviços de saúde. Essa é a característica do governo Carlos Moisés. Estamos de fato muito presente nos municípios, investindo nas regiões. Entendemos que saúde pública de qualidade tem que estar próximo do cidadão. Essa é a nossa forma de fazer, gerando segurança em saúde para a população catarinense”, afirma o secretário.

A presidente do hospital, a médica Tatiana Mansur Blosfeld, destacou que o espaço começou a funcionar no fiml do último ano e, já no primeiro mês, mais que dobrou o número de cirurgias, foram 130.

“Vamos chegar a 260 cirurgias mês ou até mais. Damos início a um novo momento, a ampliação e todo o aparato tecnológico adquirido para o centro cirúrgico do hospital nos coloca em um novo patamar. Ninguém mais aguardará meses pra realizar uma cirurgia de média complexidade. Com a UTI Geral, mais ninguém irá esperar anos por uma cirurgia de maior porte. Isso se traduz em cuidado humanizado e de qualidade. Viabilizado e realizado por um hospital e uma gestão publica que se importa com gente”, pontuou a Tatiana.

Ainda no seu discurso, a presidente agradeceu a atenção dada ao hospital pelo governador Carlos Moisés e pelo secretário da Saúde. “O excelente trabalho na saúde do nosso estado é nítido. Foi a politica hospitalar catarinense que salvou este hospital e tenho certeza que não foi esse, mas todos os hospitais filantrópicos do estado.”

O prefeito Samir Ahmad destacou que as melhorias no hospital são uma grande conquista para Laguna e região. Além de ofertar uma saúde de qualidade, a estrutura vai garantir o desenvolvimento econômico e social por meio do turismo.

“É muito mais conforto e qualidade para nossa população. Isso mostra uma gestão segura, séria e eficiente do governo Carlos Moisés que não mede esforços em resolver problemas que até então julgávamos impossíveis de se resolver, como é o caso aqui. Hoje nosso hospital é resolutivo e vem apresentando os melhores resultados.”, disse o prefeito.

Equipamentos

Os equipamentos e materiais permanentes foram adquiridos com recursos do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Saúde no valor de R$ 1,5 milhão. A aquisição dos itens possibilitou manter as cirurgias de urgência e emergência e dar início as cirurgias eletivas da campanha de mutirão pactuadas com o Estado.

Entre os itens estão camas hospitalares, perfurador, serra oscilante, kit's e instrumentos ortopédicos, cardioversor, bisturi eletrônico, aparelhos de anestesia, torre de vídeo e demais materiais para oferecer um melhor atendimento aos pacientes do SUS.

Acompanharam o ato o deputado estadual, Felipe Estevão; o vice-presidente e chefe do centro cirúrgico, Dr Fernando Pache; a presidente do Detran, Sandra Mara Pereira e outras autoridades.

Sobre o Hospital

O Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos neste ano completa 167 anos de operação. Atualmente possui 112 leitos, sendo um Hospital Geral de Portye III, integrante da Rede Psicossocial e Rede de Urgência/Emergência, realizando cirurgias em diversas especialidades, como cirurgia geral, ortopedia, ginecologia/obstetrícia, otorrinolaringologia, vascular, oftalmologia e em fase de implantação das cirurgias de urologia.

Conta com 26 médicos no seu corpo clínico e 206 funcionários ativos, entre equipe de enfermagem, serviço de apoio, serviço em psiquiatria, nutrição e dietética, suprimentos e administrativos.