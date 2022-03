Estado assina ordem de início para obras no Hospital Beneficente São Pedro, em Garibaldi

Ranolfo assina ordem de início das obras: 2ª etapa do Avançar na Saúde destina R$ 4 milhões em recursos do Estado para ampliação - Foto: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG

Governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior assinou nesta quinta-feira (10/3) a ordem de início para as obras do Hospital Beneficente São Pedro, em Garibaldi, na Serra. A segunda etapa do programa Avançar na Saúde, divulgada em janeiro deste ano, destinou R$ 4 milhões em recursos do Estado para obras de ampliação e adequação de espaços da instituição.

Com os recursos, serão realizadas obras de ampliação em 1.104 metros quadrados, abrangendo um novo centro cirúrgico com quatro salas e um setor hemodinâmico.

Ranolfo destacou que a retomada da capacidade de investimento do Estado, que já destinou R$ 5,6 bilhões para todas as áreas por meio do programa Avançar, foi viabilizada por uma agenda de reformas estruturais e de reorganização da máquina pública.

“Ao assumirmos o governo, o Estado devia mais de R$ 1 bilhão a hospitais e municípios na área da saúde e atrasava os salários de servidores há mais de três anos. Entramos com uma agenda de transformações e reformas estruturais profundas que, com o apoio da Assembleia Legislativa, mudaram essa realidade. Quitamos as dívidas da Saúde e já anunciamos, por meio do programa Avançar, R$ 349,1 milhões para a Saúde. Isso possibilitou investimentos importantes como esse que celebramos hoje, que vai impactar não só comunidade de Garibaldi, mas de toda a região”, disse o governador em exercício.

Secretária da Saúde, Arita Bergmann parabenizou a gestão do hospital pela agilidade em apresentar o projeto para o Avançar - Foto: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, parabenizou a gestão do hospital pela agilidade em apresentar o projeto para o Avançar e aos profissionais da instituição por todo o trabalho realizado durante a pandemia.

"Estamos hoje celebrando uma conquista e promovendo saúde. O São Pedro é realmente um grande prestador de serviços da região. Estivemos aqui ano passado e percebemos o potencial do hospital. Hoje podemos anunciar uma ampliação de mais de 300% nos serviços oferecidos", disse Arita. A secretária acrescentou que nunca a área da Saúde no Rio Grande do Sul recebeu tantos investimentos por parte do governo do Estado. Dos recursos destinados pelo Avançar para a Saúde, R$ 244 milhões são para hospitais, sendo R$ 22 milhões para instituições da região da macro Serra. “Quem ganha é a comunidade, com geração de saúde e vidas sendo salvas”, disse Arita.

Com a ampliação, o hospital que é referência para 15 municípios da região vai poder expandir o atendimento para 35 municípios e cerca de 350 mil pessoas. A direção da instituição diz que as obras devem desafogar significativamente as filas de espera por procedimentos como cateterismo e angioplastia.

O Hospital São Pedro também teve aumento de R$ 1,4 milhão ao ano nos valores repassados pelo Estado. O aumento na verba ocorreu em função do programa Assistir, que adequou os repasses de acordo com a entrega de serviços das instituições de saúde.

Durante o evento, que ocorreu no auditório da Câmara de Indústria e Comércio de Garibaldi, também foi assinado contrato de prestação de serviço com a empresa ABC empreendimentos, que vai executar a obra no Hospital São Pedro. A previsão é de que a ampliação esteja concluída até o fim do ano.