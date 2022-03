Uso de máscara em Santa Rosa passa a ser facultativo

Em decreto publicado na tarde desta quarta-feira (9), o município de Santa Rosa, no Noroeste do Estado, definiu que o uso de máscara para proteção individual contra covid passa a ser facultativo tanto para locais abertos quanto para fechados.

De acordo com o documento, passa a ser de responsabilidade de cada cidadão a utilização ou não da máscara.

Nem todos

O decreto afirma que “não se aplica aos serviços públicos e privados de saúde, pelos trabalhadores de saúde, inclusive estagiários, pacientes, acompanhantes ou visitantes, e, ainda, a pessoa que se encontre infectada ou com suspeita de estar contaminada, seja por contato próximo de pessoa infectada com o novo coronavírus, durante o período de transmissão ou que apresente sintomas gripais”.

