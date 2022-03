Ministro das Comunicações realiza missão em Israel para conhecer 5G

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, se reuniu hoje (7) com o ministro israelense Yoaz Hendel para discutir infraestrutura, implementação e compartilhar experiências sobre a chegada da quinta geração de internet móvel, o 5G, em ambos os países.

A missão técnica também tem como objetivo levantar informações e trocar experiências sobre segurança cibernética e internet das coisas (IoT, na sigla em inglês). Durante a visita, o ministro afirmou que considera Israel uma “naçãostartup”, já que o país é considerado polo de inovação e uma grande incubadora de empresas. “Israel é conhecido no mundo inteiro por ser um grande país de inovação. Eles investem 4,7% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) em inovação – é o país que mais investe”, disse Faria no encontro.

Durante a visita, os ministros se comprometeram também a ampliar a cooperação tecnológica no setor de telecomunicações. “Eles são referência mundial e queremos ser o centro de inovação da América Latina, um grandehub[centro] de inovação”, disse o ministro brasileiro.

A comitiva brasileira do Ministério das Comunicações continuará com o roteiro de visitas amanhã, quando deverá conhecer as instalações da empresa Juganu - parceira do Brasil no projeto Conecta 5G, que trata de redes inteligentes de iluminação pública.