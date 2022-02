Ministro nomeia novo secretário de Política Econômica

O ministro da Economia, Paulo Guedes, nomeou Pedro Calhman de Miranda como o novo secretário de Política Econômica. Calhman ocupará o lugar do ex-secretário Adolfo Sachsida, que foi promovido a assessor especial de Assuntos Estratégicos da pasta no início do mês.

Servidor de carreira do Banco Central, Calhman tem experiência no Ministério da Economia. Ele ocupou os cargos de secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (Secap) e de subsecretário de Política Microeconômica e Financiamento da Infraestrutura da própria Secretaria de Política Econômica (SPE).

O novo secretário estudou Economia na Universidade de Brasília (UnB), na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

Além de publicar estudos com os efeitos das políticas e das reformas promovidas pelo governo, a SPE elabora as previsões oficiais do Ministério da Economia para variáveis econômicas como Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) e inflação. Essas estimativas são usadas na elaboração do Orçamento e são revisadas a cada dois meses, uma semana antes de o governo anunciar o contingenciamento (bloqueio) ou a liberação de verbas.