Campanha incentiva participação feminina na política

O incentivo à participação de mulheres em posições de liderança, especialmente nas eleições de 2022 é o tema da campanha nacional lançada pela organização não-governamental #ElasnoPoder. A mobilização Indique uma Mulher busca encorajar mais candidatas a buscar um lugar na política.

“Fizemos uma pesquisa com mulheres que já atuavam na política e das que responderam que não têm interesse em se candidatar, 40% delas falou que não faz isso porque acha que não têm perfil. Isso é super forte e mostra que as mulheres não se veem como líderes, mesmo que elas já sejam, que já trabalhem com política. E tem políticas que mostram que apoio social é muito importante para que elas virem a chave”, explicou a coordenadora de Parcerias da ONG, Isabela Rahal.

A mobilização, que vai até o prazo final de filiação partidária, no dia 1º de abril, tem como objetivo alcançar mulheres em todos os estados do Brasil. Segundo a organização, o público alvo inclui tanto as que nunca cogitaram (ou não cogitam no momento) se candidatar, quanto as que já pretendem concorrer a um cargo público. Elas receberão uma carta da ONG, informando que foram indicadas pela sociedade para assumirem posições de liderança na política.

“Vamos uma carta, que vai ser assinada por mandatárias e por pessoas que já tenham mandato para incentivá-las a se candidatarem. Vamos um grupo de WhatsApp para que elas possam dar apoio entre elas e uma newsletter específica para essas candidatas para que se sintam apoiadas, que [saibam] que têm apoio social. Mas, o mais importante de tudo isso é que vão saber que tem alguém que realmente as vê como uma liderança”, disse Rahal.

No ano passado, para incentivar a participação feminina na política, o Congresso Nacional aprovou uma PEC que estabelece um mínimo de 30% para destinação de fundo de financiamento de campanha e da parcela do fundo partidário às campanhas eleitorais em candidaturas femininas em eleições proporcionais e majoritárias. Nas eleições de 2018, elas ocuparam apenas 16% dos cargos, apesar de somarem 52% da população geral.

“Os partidos veem como uma questão mais simples procurar candidatas de última hora, de qualquer maneira, do que de fato investirem nessas candidaturas. O voto em dobro, que foi aprovado no final do ano passado, onde o voto das mulheres conta dobrado para distribuição de fundo partidário e eleitoral. Isso vai, de fato, fazer com que os partidos olhem para as mulheres de maneira mais competitiva”, afirmou a coordenadora.