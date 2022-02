Governo faz live e coletiva de imprensa sobre o Dia C da vacinação infantil contra a Covid-19

O governo do Estado convida para a transmissão virtual, na tarde desta quinta-feira (17/2), a partir das 16h, sobre a vacinação infantil contra a Covid-19 e o Dia C, marcado para sábado (19/2) em todo o Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participam da live.

Após a transmissão, haverá coletiva de imprensa virtual. As perguntas poderão ser enviadas pelo grupo de WhatsApp Coletiva Eduardo Leite.

AVISO DE PAUTA

O quê:live e coletiva de imprensa sobre o Dia C da vacinação infantil contra a Covid-19

Quando:quinta-feira (17/2), às 16h

Plataforma:https://www.youtube.com/watch?v=Y_c93tPr6bY