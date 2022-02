Casan e Prefeitura de Chapecó firmam termo de compromisso para reforço no abastecimento de água

A diretoria da Casan e a Prefeitura de Chapecó anunciaram uma série de medidas para reforçar o abastecimento na cidade. Em função da estiagem histórica que castiga a região, foi assinado um Termo de Compromisso com ações imediatas para garantir o atendimento à população. Também foi decretado estado de emergência pelo município.

O Termo de Compromisso foi assinado na manhã desta quinta-feira, 17, pela presidente da Companhia, Roberta Maas dos Anjos, e pelo prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Entre as ações, a Casan se comprometeu a perfurar mais quatro poços artesianos profundos, sendo dois nos bairros São Antônio e Efapi, e outros em localidades que mais sofrem com a estiagem.

Além disso, serão iniciadas as obras de dragagem do reservatório do Lajeado São José e será implantado um novo reservatório de água bruta no bairro Eldorado, para aumentar a capacidade de reservação do município.

A Companhia também fará um projeto para a captação de água no Rio Uruguai, com a previsão de iniciar as obras ainda em 2022. Ficou acertado ainda que o órgão fará a captação de água bruta em mananciais alternativos mapeados no município, em áreas públicas e privadas, para aumentar a produção de água tratada. Outra medida será a contratação de caminhões de transporte de água tratada para atender a população e também para o transporte de água bruta.

“Desde que assumimos, estamos junto do Governo do Estado fazendo investimentos importantes pensando na estruturação do sistema com uma visão a longo prazo. No ano passado, foram investidos cerca de R$ 21 milhões em obras em Chapecó. Mas agora estamos enfrentando a pior estiagem das últimas décadas e chegamos a uma situação extrema. Por isso, estamos trabalhando alinhados com o município com ações imediatas para atender a população”, afirmou Roberta Maas dos Anjos.

Segundo o prefeito João Rodrigues, a assinatura do decreto de estado de emergência permitirá que a Casan possa fazer as compras e contratações necessárias sem a necessidade de licitação. “Precisamos de ações rápidas e agradeço a Casan por ter aceitado trabalhar junto com o município”.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Além de se comprometer com as novas ações emergenciais, a Casan iniciou, na noite desta quarta-feira, 16, uma operação para buscar água no rio Uruguai. Foram contratadas 20 carretas-tanque para fazer o trajeto de cerca de 20 quilômetros, do Goio-Ên, Distrito de Chapecó, localizado no Vale do Rio Uruguai, até o Lajeado São José, no bairro Engenho Braun. Com capacidade de armazenar 35 mil litros de água, cada veículo fará oito viagens por dia. Esse trabalho será feito diariamente, das 5h às 20h até que se normalize a situação.

Investimentos

Desde 2020, já sob o impacto da falta de chuvas, a Companhia executa obras e melhorias em Chapecó, em um investimento aproximado de R$ 21 milhões. Uma medida foi a ampliação na captação no Rio Tigre, com bombas submersas, flutuante e geradores. No Lajeado São José, foi feita uma limpeza mecanizada do lodo sedimentado, que permitiu a reabertura do canal de entrada e aumentou a capacidade de armazenamento. Uma nova limpeza está em licitação.

Também seguem avançando o Projeto Chapecozinho, a maior obra de abastecimento em execução no Planejamento Hídrico do Governo do Estado e da CASAN. Com a base concluída, já foram iniciados os trabalhos de armação do Reservatório Xanxerê, que terá capacidade de armazenar 6 milhões de litros de água. Além de macroadutora com 57 quilômetros, o Chapecozinho prevê uma grande estação de Tratamento de Água e quatro reservatórios de grande porte, proporcionando maior segurança hídrica para Xanxerê, Xaxim, Cordilheira Alta e Chapecó. São cerca de R$ 190 milhões de investimento para atender a uma população de 500 mil moradores da região.