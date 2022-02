Governo autoriza emprego das Forças Armadas nas buscas em Petrópolis

O Diário Oficial da União desta quinta-feira (17) publicou portaria, do Ministério da Defesa, que autoriza o emprego das Forças Armadas na região de Petrópolis (RJ), atingida por fortes chuvas que provocaram deslizamento de terras.

O mau tempo na cidade já deixou 104 mortos, segundo informações divulgadas hoje pela Defesa Civil estadual. A Polícia Civil está trabalhando para agilizar o reconhecimento e a liberação de corpos. As chuvas são as piores que já atingiram a região serrana do estado do Rio de Janeiro desde 1932.

Casas soterradas

Nesta quinta-feira, os bombeiros entraram no terceiro dia de buscas e há ainda pelo menos 30 pessoas desaparecidas. Mais de 20 pontos de deslizamento foram registrados na cidade. Apenas no morro da Oficina, no Alto da Serra, um dos locais mais atingidos, dezenas de casas foram soterradas.

Há ainda casos de pessoas que foram levadas pelas cheias. Segundo balanço das autoridades locais, 300 pessoas tiveram que deixar suas casas e estão acolhidas em abrigos ou casas de parentes e amigos.