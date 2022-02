Gurgacz defende redução da dependência do Brasil de fertilizantes importados

O senador Acir Gurgacz (PDT-RO) defendeu nesta quarta-feira (16) em Plenário uma "estratégia bem definida" para reduzir a dependência do Brasil de fertilizantes produzidos no exterior. Ele informou que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), que preside, elaborou um documento com propostas nesse sentido, que será encaminhado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e a diversos ministros. O assunto dos fertilizantes já foi debatido em duas audiências públicas da CRA em outubro passado.

Entre as soluções propostas no documento para a crise no fornecimento e para o alto custo dos fertilizantes, está a garantia pelo governo de sua importação para as próximas safras e a revisão tarifária e cumprimento dos acordos internacionais. O texto também propõe a exploração das jazidas nacionais de potássio, fosfato, nitrogênio, calcário e outros minérios usados na produção de fertilizantes, incentivando a indústria nacional.

A CRA propõe também, de acordo com Acir Gurgacz, incentivos tributários para novos investimentos na produção e comercialização desses insumos, assim como a abertura de novas linhas de crédito pelos bancos públicos, para inovação e produção de fertilizantes nacionais.

— O governo deve facilitar a produção de bioinsumos por fabricantes brasileiros — acrescentou.