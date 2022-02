Oriovisto pede mais tempo para análise de projetos sobre preços de combustíveis

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) apelou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que os dois projetos que tratam de medidas para conter a alta nos preços combustíveis só retornem à pauta do Senado com dois dias úteis de antecedência para que os senadores avaliem melhor os textos a serem apresentados.

O PL 1.472/2021, que cria um fundo para a estabilização dos preços de derivados de petróleo, e o PLP 11/2020, que estipula cobrança única do ICMS sobre combustíveis, estavam na pauta desta quarta-feira (16) e tiveram a análise adiada em decisão na reunião de líderes. O relator é o senador Jean Paul Prates (PT-RN), que pediu mais tempo para chegar a um texto de consenso.

— Estudei detalhadamente esses dois projetos, e me dei conta da necessidade de propor algumas emendas. Eu e meu partido queremos muito que tudo se faça dentro da boa técnica legislativa, respeitando as leis da economia Neste caso, em especial, no sentido de estabilizar ou até mesmo abaixar o preço dos combustíveis. Queremos colaborar com isso. Só que está acontecendo uma coisa terrível. Ontem à noite, o projeto simplesmente mudou. O senador Jean Paul Prates apresentou outro projeto, completamente diferente daquele em que eu estava trabalhando já há dias — disse Oriovisto em pronunciamento em Plenário.