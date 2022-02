Pacheco manifesta pesar pelas mortes causadas pelas chuvas em Petrópolis

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou nesta quarta-feira (16) a catástrofe provocada pelas fortes chuvas no município de Petrópolis (RJ). Ele manifestou profundo pesar e manifestou solidariedade ao governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, aos senadores do estado, ao prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, e à população atingida pelas chuvas e pelo desmoronamento de terra nesta terça-feira (15). Até o momento, são 78 vítimas fatais, além de vários desaparecidos e centenas de desabrigados.

Em apenas 24 horas, o município recebeu o volume de chuvas esperado para todo o mês de fevereiro, ressaltou Pacheco. Ele disse que também foram registrados em Petrópolis 279 deslizamentos, comprometendo a mobilidade do município. O prefeito decretou luto oficial de três dias e informou que as principais ruas da cidade estão intransitáveis por conta da lama e do lixo.

— Embora a cidade já possui uma cultura de resiliência às consequências das fortes chuvas, essa recente tragédia superou todas as capacidades do município — lamentou o presidente do Senado.

Defesa Civil

Pacheco exaltou a atuação do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de voluntários. Entre as principais necessidades no momento estão alimentos, água potável e colchões para acolher quem está desabrigado. O senador também lembrou que, há dez anos, na esteira da catástrofe ocorrida em 2011 na Serra Fluminense, que, entre outros municípios, também atingiu em Petrópolis, o Congresso Nacional aprovou o projeto que deu origem à Lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei 12.608, de 2012).

— A despeito dos avanços que alcançamos, há muito a ser aperfeiçoado. Em nome do Senado e do Congresso Nacional, reforço nosso compromisso com a melhoria da legislação sobre a Defesa Civil e com a constante vigilância sobre políticas públicas para que tragédias como essas não se repitam - concluiu Pacheco.

Solidariedade

Ao longo do dia, vários senadores lamentaram a tragédia em Petrópolis. Os senadores Jorge Kajuru (Podemos-GO), Paulo Paim (PT-RS) e Carlos Fávaro (PSD-MT) manifestaram solidariedade com a população do município. Por sugestão do senador Wellington Fagundes (PL-MT), o Senado criará uma comissão externa para acompanhar a situação dos moradores de Petrópolis.

A bancada do Rio de Janeiro no Senado usou as redes sociais para lamentar o desastre. O senador Romário (PL-RJ) pediu a colaboração da sociedade civil. “Quem puder, há muitos pontos de apoio para arrecadação de água, roupas e outros suprimentos de primeira necessidade. Algumas associações também disponibilizaram contas para arrecadação de recursos”, registrou Romário.