Lasier comemora licença prévia para instalação de usina termelétrica em Rio Grande (RS)

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) comemorou a concessão de licença prévia ambiental para a instalação de uma usina termelétrica no município de Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul.

Lasier explicou que, agora, o estado poderá atuar junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para buscar o documento de outorga, que autoriza o início das obras, com a preparação do terreno, o projeto de engenharia, a instalação do píer para receber os navios que trazem o gás em estado liquefeito, o erguimento das linhas de transmissão, a construção do terminal de gaseificação e da usina propriamente dita.

— Com este projeto, o estado vai se tornar autossuficiente em energia, além de poder suprir de gás as indústrias gaúchas interessadas. Também o Rio Grande do Sul não precisará mais pagar elevada taxa de royalties ao Mato Grosso, por onde chega o gás que vai para o Rio Grande do Sul — disse, em seu pronunciamento.

Segundo Lasier Martins, o projeto deve gerar entre 4 e 5 mil empregos no município de Rio Grande, com investimentos de R$ 6 bilhões. O senador disse que o grupo espanhol Cobra é quem irá explorar a atividade.

Por fim, ele lamentou que a bancada gaúcha, incluindo os deputados estaduais, não conseguiu sensibilizar os técnicos do governo para a liberação de dinheiro para amenizar os efeitos da seca que atingem o estado.