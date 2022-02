Paim cobra recursos federais para amenizar efeitos da seca no Rio Grande do Sul

O senador Paulo Paim (PT-RS) cobrou do governo federal a edição de uma medida provisória que garanta os recursos necessários para os produtores rurais gaúchos enfrentarem a grave seca que atinge o estado.

Por causa da falta de chuvas, disse Paim em pronunciamento nesta quarta-feira (16), milhares de famílias estão com dificuldade de acesso à água para consumo próprio e para os animais. Além disso, as lavouras foram perdidas em 50%. Todo esse cenário, disse Paim, provoca uma perda econômica que já alcançou a cifra de R$ 27 bilhões.

Representantes da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul estiveram em Brasília, esta semana, para sensibilizar as autoridades federais sobre a questão. Em Porto Alegre, os produtores também se mobilizam, cobrando medidas da administração estadual, informou o senador.

— Pedem eles crédito, repactuação das dívidas, liberação de milho com valor subsidiado, recursos do BNDES, criação do comitê estadual de estiagem, manutenção do Proagro, implementação urgente da Lei Assis Carvalho, que dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares na pandemia, entre outros pedidos — disse.

O senador observou que a seca também atinge os estados de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Rio de Janeiro

Por fim, Paim também se solidarizou com os familiares de pessoas que morreram por causa das fortes chuvas e dos deslizamentos de terra em Petrópolis (RJ), que deixaram dezenas de vítimas nesta terça-feira (15). O senador sugeriu que o governo federal edite uma medida provisória para liberar recursos em socorro aos atingidos.