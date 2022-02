Nilda destaca escolha de cidade paraibana para gravação de série da Amazon Prime

Em pronunciamento, nesta terça-feira (15), a senadora Nilda Gondim (MDB-PB) manifestou seu entusiasmo e orgulho pela notícia de que a cidade paraibana de São Domingos do Cariri está no roteiro de gravações da série Cangaço Novo, da Amazon Prime. Ela destacou que se trata de uma superprodução que colocará o Nordeste e o referido município em destaque.

A parlamentar lembrou que São Domingos do Cariri é um município do Semiárido paraibano, com população estimada em, aproximadamente, 2,6 mil pessoas, de acordo com o IBGE

— É uma pequena cidade, de gente guerreira e acolhedora, que atraiu a atenção do grande cineasta e diretor Aly Muritiba — disse.

Nilda desejou sucesso à série, cuja equipe de produção montou um set de filmagens, na última sexta-feira, no município paraibano. E manifestou a certeza de que será possível retratar “a beleza e a riqueza do nosso Cariri, do nosso povo e da nossa cultura”.